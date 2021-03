Tajlandia znów otwiera się na turystów i chce być bardziej "SEXY"! Konkurencja dla Tulum i Zanzibaru?

Zarówno do Tulum jak i na Zaznibar można lecieć bez konieczności robienia testu na covid. Turyści mogą mieć jedynie badaną temperaturę na lotnisku po przylocie i są zobowiązani do wypełnienia formularza lokalizacyjnego dostępnego na pokładzie. Trend na te kierunki szybko podłapały biura podróży, które przygotowały szereg ofert.

Już pod koniec marca Tajlandia zamierza luzować restrykcje i otwierać się na turystów. Chce to jednak robić w bezpieczny i zrównoważony dla środowiska sposób. Tak, by w "nowym otwarciu" dać przyjezdnym to, co najlepsze i jednocześnie dbać o jakość usług.