Tajlandia. Mimo rosnącej liczby zachorowań na COVID-19 kraj nie zamyka się na turystów

Tajlandia - kwarantanna od 3,4 tys. zł

Osoby przybywające do Królestwa Tajlandii zobowiązane są do udania się na izolację w jednym z akredytowanych stołecznych hoteli. Ceny za pobyt w tego typu obiektach wynoszą co najmniej 27 tys. bahtów (ok. 3,4 tys. zł) i obejmują pełne wyżywienie, zapas środków dezynfekujących, maseczek, a także codzienne badania medyczne oraz transport do szpitala.