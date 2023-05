Tajogaite. Oko w oko z nowym wulkanem na La Palmie

Zanim jednak zrobiłam to wszystko, dużo o nowej górze myślałam. Kiedy w 2021 roku oglądałam relację z La Palmy, przyszła mi na myśl książka Christophera Mongera "Anglik, który wszedł na wzgórze i zszedł z góry". Prosta opowieść o dwóch brytyjskich kartografach, którzy trafiają do walijskiego miasteczka, by zmierzyć wzniesienie terenu. Z ich pomiarów wynika, że jest ono zbyt niskie, by zasługiwać na miano góry. Dla mieszkańców określenie ich góry wzgórzem to degradacja i robią, co w ich mocy, by wzniesienie urosło o brakujące metry.