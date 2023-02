Zapłacą ponad 700 zł każdemu turyście, który odwiedzi ich kraj w tym roku

Oferta dopłat jest skierowana do 500 tys. osób. Pieniądze będzie można wykorzystać na bieżące wydatki podczas pobytu na wyspie, takie jak jedzenie czy nocleg. Ale to nie koniec. Dofinansowanie od tajwańskiego rządu otrzyma także 90 tys. grup wycieczkowych - ok. 658 dolarów (ok. 2,9 tys. zł), jeśli będą się składać z ponad 14 osób i ok. 327 dolarów (ok. 1,4 tys. zł), jeśli będą się składać z 8 do 14 osób.