Takie grzyby można znaleźć w Bieszczadach. "Zadziwiające owocniki"

Internauci zachwycają się grzybem, ale pomylili gatunek

Pod zdjęciem szybko pojawiło się sporo komentarzy oraz zdjęć okazów znalezionych we wszystkich zakątkach Polski. Wiele osób było przekonanych, że na fotografii jest siedzuń sosnowy, więc zachwalały jego walory smakowe. "Wspaniały w smaku", "Bardzo smaczny grzyb", "Mniam" - czytamy pod zdjęciem. Nic dziwnego, bo gatunek ten nadaje się na zupę, do smażenia i suszenia. Co ciekawe, największy znany w Polsce osobnik miał średnicę 1 m i ważył 15 kg.