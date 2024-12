Tanio i ciepło. Konkurencja dla Egiptu i niespodziewany hit ostatnich miesięcy

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Kilkanaście lat temu oferty all inclusive do Tunezji i Egiptu były najbardziej atrakcyjnymi w biurach podróży. Wczasy można było kupić za mniej niż 1000 zł - najczęściej w ofertach pojawiały się chwytliwe kwoty: 799, 899 czy 999 zł.

Tunezja wraca do gry

Ostatnie 10 lat zmieniło jednak sporo i to nie tylko pod względem cen wyjazdów. Rewolucja oraz dwa zamachy z 2015 r. mocno nadwyrężyły zaufanie turystów. Gdy powoli zaczęli wracać do Tunezji na większą skalę, przyszła z kolei pandemia.

Przez dwa lata kraj był w dużej mierze zamknięty dla zagranicznej turystyki, dopiero 15 lutego 2022 r. zniesiono testy dla zaszczepionych, a w maju 2022 r. także pięciodniową kwarantannę dla osób niezaszczepionych.

W 2022 r. Tunezję odwiedziło ponad 100 tysięcy Polaków - 4 proc. mniej niż przed pandemią.

W 2023 r. poleciało do Tunezji 213 tys. Polaków, co stanowi wzrost rzędu 106 proc. w stosunku do 2022 r. jak również 99,6 proc. w stosunku do 2019 r.

2024 r. to kolejny wzrost dla tego afrykańskiego kraju. - Tunezja świętuje w tym roku wielki powrót zainteresowania nią jako kierunkiem turystycznym - podkreśla Marzena German. - Jak wynika z danych Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki, od początku roku do 20 listopada kraj w celach turystycznych odwiedziło już 316,83 tys. osób z Polski. To oznacza wzrost o 51,4 proc. rok do roku.

Grzegorz Bosowski z Travelplanet.pl nazwał Tunezję "prawdziwym czarnym koniem sezonu lato 2024". - Już w ubiegłym roku widać było rosnące zainteresowanie tym krajem, ale aż tak wysoki udział w sprzedaży jest pozytywnym zaskoczeniem - podkreśla.

Sidi Bou Said kusi kolorem wody © Getty

Marzena German tłumaczy, że Polacy od zawsze kochali Tunezję za jej bliskość geograficzną – choć to Afryka, to lot tam trwa niecałe trzy godziny, za klimat, piękne plaże, gościnnych mieszkańców, ale też za atrakcyjną ofertę turystyczną.

- Tamtejsze hotele, często utrzymane w lokalnym stylu, gwarantują wygodne pobyty dla różnych grup klientów. Można zamieszkać w centrach miast – np. Sousse, kurortów, np. w Port el Kantaoui, czy w Hammamet Yasmine, ale też w typowych strefach hotelowych jak w Skanes pod Monastyrem czy na obrzeżach Mahdii lub Hammametu - wylicza Marzena German. - Zimą turyści najczęściej wybierają się na Dżerbę – to z uwagi na cieplejszy klimat niż w części lądowej kraju, ale też z powodu bliskości Sahary. Jeśli komuś marzy się wyprawa na największą pustynię świata, z Dżerby podróż będzie krótsza - podsuwa.

Ekspertka dodaje, że to właśnie część lądowa jest bardzo ciekawa dla odkrywców historii i kultury. Udając się w kierunku południowym, właśnie w stronę Sahary, nie możemy ominąć El Dżemu, w którym znajduje się trzeci co do wielkości, ale też pod względem stanu zachowania, amfiteatr rzymski. - Wiele osób bowiem nie wie, że Tunezja była częścią Imperium Rzymskiego - zauważa.

Tunezja to nie tylko plaże, ale też fascynujące miasta © GETTY | Andy Soloman

Radzi, żeby zajrzeć także do Kairouanu, w którym znajduje się piękny meczet Sidi Ukby, uznany za jeden z najważniejszych dla muzułmanów.

- Z kolei podróżując po Tunezji w kierunku północnym, do Tunisu, trzeba zobaczyć miasteczko artystów Sidi bou Said, które urzeka białymi domami z kolorowymi okiennicami i drzwiami, pięknie odcinającymi się na tle lazurowego morza. W stolicy, poza starówką, trzeba natomiast zobaczyć muzeum Bardo z mozaikami z czasów rzymskich - mówi Marzena German.

Tunezja na dowód

Należy podkreślić, że do końca roku obywatele polscy mogą podróżować do Tunezji na podstawie ważnego dowodu osobistego. - Trzeba uważać na jedną rzecz. Tu liczy się data powrotu do kraju, jeśli nasz pobyt rozciągnie się na styczeń, musimy już posiadać przy sobie ważny paszport - ostrzega Marzena German.