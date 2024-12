29 st. C i bezchmurne niebo. Najtańszy egzotyczny kierunek na zimę

Gdy spojrzymy na najtańsze oferty wyjazdów w grudniu i styczniu, w oczy rzuci nam się w pierwszej chwili Turcja. To świetna opcja jeśli chcemy się zrelaksować w wysokiej klasy hotelach ze spa i szeroką ofertą basenów wewnętrznych, bo takie obiekty po sezonie są znacznie tańsze niż latem. Pogoda w Turcji w grudniu jest jednak niepewna - w tym tygodniu w Alanyi ma być od 14 do 18 st. C, ale też sporo deszczu. Nie jest to więc kierunek na grudzień na wygrzanie się w słońcu.

Najtańszy kierunek egzotyczny na grudzień i styczeń

Jeśli potrzebujemy naprawdę wysokich temperatur, rozważmy jeden z krajów egzotycznych, a tutaj najtaniej wypada Dubaj i całe Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wycieczki w grudniu ze śniadaniem zarezerwujemy poniżej 2 tys. zł. Najtańsze oferty rozpoczynają się od 1920 zł, opcja z dwoma posiłkami od 2100 zł, a all inclusive od 3200 zł. Tymczasem w tym tygodniu w Dubaju możemy liczyć na bezchmurne niebo i temperaturę ok. 28-29 st. C.

- Zjednoczone Emiraty Arabskie na stałe wpisały się w krajobraz polskiej turystyki wyjazdowej - mówi Marzena German. - Coraz większa liczba połączeń lotniczych, nie tylko z Warszawy, ale też z Krakowa, Katowic, Poznania, a ostatnio również z Gdańska, sprawia, że kierunek staje się coraz bardziej dostępny na klientów podróżujących z Polski.

Wybierać można spośród połączeń regularnych – klasycznymi i tanimi liniami lotniczymi oraz czarterowymi. W tym ostatnim przypadku mowa zarówno o Dubaju jak i o Ras el Chajma. To wszystko sprawia, że do Emiratów można wybrać się na dowolną liczbę dni.

- Popularność kierunek zdobywa również tym, że oferuje różne formy wypoczynku. Dubaj najchętniej zwiedzamy – wrażenie robią spektakularne budowle, w tym najwyższy budynek na świecie Burdż Chalifa, ale też historyczna część miasta z tradycyjnymi domami kupców i centrum kultury, w którym można dowiedzieć się więcej o przeszłości Emiratczyków. Nie można odmówić sobie wizyty na suku, gdzie kupimy szafran i inne przyprawy, daktyle, także w czekoladzie z mlekiem wielbłąda, ale również tradycyjne wyroby i ubrania - opowiada Marzena German.

Dubaj kusi masą atrakcji i rajskimi plażami © Adobe Stock

Nie tylko Dubaj

Ekspertka zauważa, że z kolei Ras el Chajma to za to miejsce na typowy wypoczynek na plaży. To właśnie tam znajdziemy rozległe resorty oferujące pobyty w ramach all inclusive. Piaszczysta plaża, ciepłe wody Zatoki Perskiej, otoczenie gór i oddalenie od zgiełku miast czynią ten emirat ulubionym przez miłośników stacjonarnego wypoczynku.

- Na pewno wielu wrażeń dostarczy wizyta w Abu Zabi – stolicy kraju. To tam znajduje się piękny, alabastrowy meczet szejka Zajida, ale też tor Formuły I i świat Ferrari, w którym zobaczymy wyścigowe bolidy. Pięknie wygląda też centrum miasta usiane drapaczami chmur, choć może nie tak spektakularnymi jak w Dubaju, ale jednak nadal robiącymi niesamowite wrażenie - podkreśla German.

Zjednoczone Emiraty Arabskie kuszą plażami i świetną pogodą © Adobe Stock

Zima to świetny moment na wizytę w ZEA, o ile chcemy się wygrzać, a nie lubimy 40-stopniowych upałów, które panują tam latem. Średnia temperatura na początku roku wynosi 23-25 st. C.