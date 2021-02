Tanzania. Uważają, że pandemia nie istnieje. Kłamstwo wyszło na jaw podczas konferencji na żywo

Tanzania - ukrywają istnienie koronawirusa

Pandemia w Tanzanii oficjalnie nie istnieje. Ostatnie aktualizacje danych dotyczących nowych zakażeń i zgonów przeprowadzono w kwietniu 2020 r. Poinformowano wówczas, że na COVID-19 zachorowało 509 osób, z czego 21 zmarło. Nowych statystyk brak do dnia dzisiejszego.

Portal News.com zauważa, że ta niska liczba przypadków to niezwykłe osiągnięcie zważywszy na to, że sąsiednia Kenia, która ma podobną populację, odnotowała ok. 104 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i prawie 2000 zgonów.