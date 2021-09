Tatry bez tłumów. Zapomnij o Zakopanem i Morskim Oku

Co urzeka wczasowiczów w Zakopanem? Przede wszystkim piękne widoki, klimat i architektura, ale jednocześnie narzekają na tłumy. Wszyscy widzieliśmy, jak może być w Zakopanem w szczycie sezonu - jeśli nie na żywo, to na licznych zdjęciach, które przewijały się w internecie. Kolejki tworzyły się właściwie do wszystkiego – nawet do busów, wiozących turystów do wejścia na szlak nad Morskie Oko czy do kas biletowych Tatrzańskiego Parku Narodowego.