Lawina kamienna w rejonie Morskiego Oka. Turysta wszystko nagrał

Tatry. Lawina kamienna w rejonie Morskiego Oka

Choć o skalnej lawinie ratownicy dowiedzieli się dopiero w niedzielę 24 października - bo wtedy trafili na nagranie jednego z turystów - to wszystko wskazuje, że do obrywu doszło dwa dni wcześniej. Dzięki temu, że TOPR właśnie prowadzi ćwiczenia nad Morskiem Okiem, toprowcy mieli okazję, żeby przelecieć w rejonie lawiny i oszacować ewentualne zniszczenia. Co więcej, 25 października na miejsce mają udać się pieszo pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.