Tatry. Na szczytach odczuwalna temperatura -63 st. C

Wczoraj informowaliśmy, że przed nami najzimniejsze dni sezonu w zimowej stolicy Polski. Temperatura odczuwalna w Zakopanem miała 12 lutego wynieść poniżej 20 st. C, a w wyższych partiach Tatr nawet do -40 st. C. Okazuje się, że jest dużo gorzej. Na Łomnicy oszacowano temperaturę odczuwalną na -63 st. C, a na Kasprowym Wierchu - 54 st. C.

Zamarznięte Morskie Oko Źródło: Getty Images