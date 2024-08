Jest jak w piekle. Najwyższe temperatury od ponad 100 lat

We wtorek po raz pierwszy od 110 lat temperatura w Barcelonie osiągnęła 40 st. C. Taką wartość odnotowano w Obserwatorium Fabry na wzgórzu Tibidabo, górującym nad stolicą Katalonii. Pobity został w ten sposób rekord z 1982 roku, kiedy to termpometry wskazywały 39,8 st. C.