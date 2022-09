Nietypowy grzyb w polskich lasach. "Jest taki dramatyczny"

Jadalne, ale trzeba być ostrożnym

Co do zasady czernidłak kołpakowaty jest grzybem jadalnym, ale nadające się do spożycia są tylko zupełnie młode, zamknięte, w całości białe okazy. Starsze, czarne owocniki, rozpływają się i nie nadają do zjedzenia. Co ważne, rozkład komórek tego grzyba w trakcie dojrzewania trwa zaledwie kilka godzin. Z tego powodu dla celów spożywczych mogą być zbierane wyłącznie bardzo młode kapelusze, bez śladów czernienia. Najczęściej czernidłak kołpakowaty używany jest do zup i sosów.