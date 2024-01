Te wyspy pokochacie jak Islandię, ale mniej zmarzniecie. "Polacy bardzo dobrze się tu czują"

Medytacja w marszu

Kolejne wyzwolenie czeka na mnie na trekkingu. Tym razem nie od myśli, a od elektroniki. Sao Miguel to wyspa jezior, wulkanów i wiodących wokół nich ścieżek. Z Pico do Carvão rozciąga się widok na jezioro Fogo, z kolei Sete Cidades to masyw wulkaniczny z widokiem na kilka jezior.