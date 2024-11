Te wyspy to istny raj. Na liście same perełki

Co ciekawe, wśród dziesięciu najlepszych, najbardziej pożądanych wysp świata w rankingu Time Out niestety zabrakło europejskiego akcentu. Jakie miejsca się tam znalazły?

Ósma i dziewiąta lokata przypadły odpowiednio wyspie Barbados i Madagaskarowi. Największa wyspa Afryki to w istocie miejsce inna niż wszystkie. To kierunek, gdzie na turystów nie czekają jedynie luksusowe kurorty, ale także prawdziwe życie lokalnej ludności. Dodatkowo to miejsce, gdzie znajdują się liczne parki narodowe i rezerwaty przyrody, które zachęcają do obcowania z naturą. Dziesiątkę zamyka Palawan, wyspa na Filipinach.