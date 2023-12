Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Dlaczego warto się tam wybrać?

Ekspozycja jest dostępna od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. Jej zwiedzanie trwa ok. 2 godzin, a standardowa cena biletu wynosi 25 zł. Obowiązują dodatkowe zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a także dla grup zorganizowanych. Można się na nią wybrać niezależnie od zwiedzania Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.