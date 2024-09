Tego nigdy nie rób na lotnisku. Nawet jak cię poproszą

Potencjalne Zagrożenia

Pierwsza rada ekspertki dotyczy unikania połączenia z sieciami WI-FI na lotnisku. To, co może wydawać się wygodną opcją, w rzeczywistości otwiera drzwi dla cyberprzestępców do kradzieży danych osobowych. Zamiast tego, Pearson sugeruje korzystanie z wcześniej pobranych materiałów rozrywkowych.