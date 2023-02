Ten błąd kosztował go więcej niż cały wyjazd. Teraz przestrzega innych

Para wypiła wino do pysznego obiadu. W trakcie podszedł do nich nawet szef kuchni, aby się przedstawić. Choć mężczyźni byli zaskoczeni, to po prostu założyli, że to miła restauracja i tyle. "Przyszedł rachunek, zapłaciłem i wyszliśmy" — czytamy w dalszej części historii.