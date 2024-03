Ten kraj kusi turystów. MSZ odradza

Afganistan to śródlądowe państwo, ze stolicą w Kabulu, położone w Azji Południowej. Od 15 sierpnia 2021 r. jest de facto kontrolowany przez talibów. Większość osób nawet na chwilę nie pomyśli o tym kraju w kategoriach potencjalnego miejsce do spędzania urlopu. Są jednak tacy, dla których rajskie plaże i kultowe atrakcje turystyczne trącą nudą, a wyprawa do Afganistanu to prawdziwa przygoda.