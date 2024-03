Polak wyruszył tam, gdzie dociera niewielu. "Chcę odczarować kilka mitów"

To prawda. Biali podróżnicy wybierający się do Kongo powinni być na to przygotowani. Spotkało nas kilka zabawnych sytuacji, a jedna z nich wydarzyła się już w Kinszasie. Akurat jechaliśmy na motocyklu. Na poboczu stało kilkunastu kierowców motorów. W tle słychać było jakąś piosenkę. Nagle wszyscy zaczęli śpiewać, otoczyli nas, śmiali się, widać było, że się świetnie bawią. Tylko my nie mieliśmy pojęcia, o co chodzi. Dopiero nasza znajoma wyjaśniła nam, że refren piosenki, którą słyszeliśmy, opowiada o pięknej kobiecie i w tym właśnie momencie na horyzoncie pojawiła się Dodo, wzbudzając ogólny entuzjazm.