Tester luksusowych willi. Praca marzeń w ofercie holenderskiej firmy

Podróżuj, wypoczywaj i zarabiaj! Tak mniej więcej wygląda oferta pracy jednego z holenderskich portali turystycznych. O co chodzi?

Wymagania rekrutacyjne nie są specjalnie wygórowane. Kandydaci powinni płynnie mówić po angielsku, interesować się podróżami, być elastyczni i gotowi na częste wyjazdy. Mile widziana jest także umiejętność prowadzenia bloga i mediów społecznościowych. Dodatkowo punktowane będzie zmiłowanie do fotografii i choćby minimalna biegłość w tym zakresie.

Oferta skierowana jest do osób lubiących testować lokalne kulinaria i nie bojących się poznawać miejscowych kultur.

Specjalista od apartamentów ma być w ciągu roku wysłany w trzy różne miejsca i „przetestować” trzy luksusowe domy z oferty portalu turystycznego (m. in. w Hiszpanii, Grecji i Włoszech) W ramach pracy ma wypoczywać, zapoznać się z lokalną kuchnią, tak by móc polecić restauracje godne odwiedzenia i zbadać okoliczne atrakcje. A to wszystko zrelacjonować na blogu lub poprzez media społecznościowe.