Thassos. Inna odsłona Grecji

Jest zupełnie inna niż popularna Kreta, Zakynthos czy Rodos. Thassos, niewielka grecka wyspa położona na Morzu Egejskim, może być miłą odmianą i idealnym pomysłem na wakacje dla tych, którzy kochają Grecję, ale szukają jej kameralnej odsłony.

Wakacyjne greckie hity – Kreta, Zakynthos czy Rodos, co roku przyciągają najwięcej turystów i nie ma co się temu dziwić – różnorodność atrakcji, jakie oferują, a do tego nieskomplikowany transport absolutnie przemawiają za takim wyborem. Co jeśli greckie "must see" macie już za sobą i chcecie zobaczyć coś zupełnie innego? Polećcie na Thassos.