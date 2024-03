Tłuczenie jajek, wysadzanie wozu i pisanki w jednym kolorze. Tradycje wielkanocne potrafią zaskoczyć

- Wielkanoc w Grecji jest bardzo dużym wydarzeniem zarówno na tle religijnym, jak i kulturowym. Większość Greków podchodzi do tego okresu z dużym szacunkiem i przeżywa go w sposób wyjątkowy. Warto w tym okresie wybrać się do Grecji chociaż raz w życiu, by samemu doświadczyć tej niesamowitej otoczki - dodaje Grzegorz Mikielewicz z Getaway.