Gdańsk, jakiego nie znacie. Tutaj bije nowe serce miasta

Gdańsk jest symbolem wolności. To właśnie tutaj rozegrały się wydarzenia, które ostatecznie miały wpływ na upadek komunizmu we wschodniej Europie. Tu, w Stoczni Gdańskiej, narodziła się Solidarność, a wspólne działania protestujących stały się inspiracją dla ludzi z całej Polski do walki o swoje prawa. To była siła, z którą ówczesna władza musiała się liczyć.