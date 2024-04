Tłumy w Sopocie. Darmowy spacer jeszcze tylko przez kilka dni

Największa atrakcja w Sopocie

Sopot to zawsze wybór nr jeden na spacer przy pięknej pogodzie. Nie trzeba się zastanawiać, czy będzie tłoczno, bo gdy tylko wyjdzie słońce, to tłumy przelewają się tzw. Monciakiem, czyli ul. Boh. Monte Cassino. Cele są dwa - molo lub plaża. Te miejsca w Sopocie w weekend wyglądały jak w szczycie sezonu. Turyści w letnich strojach, dzieci na hulajnogach, kolejki do lodziarni - wszystko to sprawiało, że można było poczuć nie wiosnę, a właściwie lato.