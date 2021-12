To miał być rejs marzeń. 48 zakażonych COVID-19 na największym wycieczkowcu świata

Symphony of the Seas to największy na świecie statek wycieczkowy. Operator był w trakcie tygodniowego rejsu po Karaibach, w którym uczestniczyło łącznie ponad 6 tys. pasażerów oraz członków załogi. Statek był latem 2021 r. reklamowany jako jeden z najbezpieczniejszych sposobów na spędzenie wakacji.