To miasto zostało Stolicą Świąt Bożego Narodzenia 2025. Już teraz zmienia się w zimową krainę

Nasi północno-wschodni sąsiedzi zmienili swoją stolicę w zimowo-świąteczną krainę. Rzeźby ubrali w ręcznie dziergane ubrania, co wygląda wyjątkowo uroczo. To wszystko nie bez powodu, w końcu Wilno uzyskało tytuł Stolicy Świąt Bożego Narodzenia 2025 i już teraz pokazuje na co ich stać.