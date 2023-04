To miejsce przyciąga tłumy z całego świata. Wszystko za sprawą Polaka

Ucieczka przed zgiełkiem Paryża przywiodła Chopina aż na Majorkę

Chopin i Sand przybyli do Valldemossy zimą 1838 roku, aby szukać schronienia przed srogą, paryską zimą. Niestety pobyt okazał się dla pary dużym rozczarowaniem, czemu sama Sand dała później wyraz w swojej książce pt.: "Zima na Majorce". Pechowo dla Chopina zima na wyspie była w tamtym roku wyjątkowo chłodna, co bardzo pogorszyło jego samopoczucie i sprawiło, że jeszcze bardziej podupadł na zdrowiu. Postępująca choroba kompozytora wymusiła na kochankach przeprowadzkę do dawnego klasztoru Kartuzów.