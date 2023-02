Wyjątkowe miasteczko w Hiszpanii. Ludzie nadal mieszkają tam w jaskiniach

Guadix. Jak dojechać?

Do Guadix najłatwiej dotrzeć z oddalonej o ok. 60 km Granady lub z Malagi, do której dolecimy z co najmniej kilku miast w Polsce. Loty do drugiego co do wielkości miasta Andaluzji oferują m.in. tanie linie lotnicze Raynair i Wizzair. Ceny biletów rozpoczynają się już od 209 zł w jedną stronę.