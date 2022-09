To wyjątkowe grzyby. Nie bywają robaczywe i mają właściwości lecznicze

Dlaczego kurki nie bywają robaczywe?

Co więcej, kurki mają działanie przeciwpasożytnicze, więc "robaki" za nimi przepadają. Jak to możliwe? Zawarte w nich hitinmannoza i kwas trematonolinowy działają zabójczo na pasożyty. Niestety substancje te przestają być aktywne pod wpływem soli oraz w temperaturze powyżej 55 st. C. Z tego względu warto użyć kurek do przyrządzenia nalewki lub wysuszyć je na słońcu, a następnie zmielić na proszek, który może być używany jako przyprawa np. do kanapek, kasz, twarożków, sosów czy sałatek.