Toksyczne algi w USA. "Nigdy nie widziałem takiej ilości martwych ryb"

W ostatnich tygodniach w wodach zatoki San Francisco w Stanach Zjednoczonych zakwitają toksyczne algi. Ich rozkwit ma tragiczny wpływ na środowisko wodne, bowiem giną ryby i inne stworzenia, żyjące w zbiorniku. Naukowcy nie mają wątpliwości co do tego, że jest to największy zakwit tego typu glonów od ponad 10 lat.