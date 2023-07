Tony ścieków wpadły do Bałtyku. Obowiązuje zakaz kąpieli

Państwowa Służba Ochrony Środowiska potwierdziła, że tony śmieci nie są już odprowadzane do morza. Niemniej jednak, ze względu na powagę skażenia, sanepid musi zachować ostrożność i upewnić się, że woda jest bezpieczna do ponownego użytku. Dobrą wiadomością jest to, że aktualny kierunek wiatru powstrzymuje zanieczyszczenia przed rozprzestrzenianiem się dalej i nie powinny one dotrzeć do sąsiedniej Litwy.