Tornado w Rumunii. Internauci udostępnili nagrania

To niebezpieczne zjawisko atmosferyczne wystąpiło w południowo-wschodnim okręgu Calarasi w Rumunii. Trąba na szczęście ominęła okoliczne wioski, ale osoby podróżujące lokalną drogą w miejscowości Dragalina odniosły obrażenia.

Do zdarzenia doszło we wtorek 30-go kwietnia w miejscowości oddalonej o ok. 80 km od Bukaresztu. Wirująca kolumna powietrza zerwała dachy z co najmniej 10 domów i "przeniosła" autokar z turystami na pobliskie pole. Pojazd przewrócił się, rannych zostało 12 osób.