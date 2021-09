Trąbki śmierci w polskich lasach. Kuszą grzybiarzy swoim aromatem

Jego właściwa nazwa to lejkowiec dęty (Craterellus cornucopioides Pers). Spotkać go można od sierpnia do listopada w lasach liściastych, mieszanych i rzadko w lasach iglastych. Lubi wilgotne podłoże, cieniste obszary i towarzystwo buków oraz dębów. Rośnie w dużych skupiskach po kilkanaście lub kilkadziesiąt sztuk, osiąga wysokość od 5 do 15 cm i szerokość w górnej części od 3 do 5 cm.