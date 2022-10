Tragedia na Motławie. Sternik usłyszał zarzuty

Umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu morskim zagrożone jest karą do 12 lat więzienia. Prokuratura Okręgowa z Gdańska poinformowała, że podejrzany złożył wyjaśnienia, a prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie sternika na trzy miesiące. Drugi mężczyzna przebywający na statku - również w wieku 19 lat - pełnił rolę przewodnika. Został on przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony.