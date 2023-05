Tragedia w Azji. Rozszarpało go 40 krokodyli

Według danych, udostępnionych przez portal Geographic For All, krokodyle są w grupie dziesięciu najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z faktu, że krokodyle są dzikimi stworzeniami, których prawie nie da się oswoić. Warto również wiedzieć, że krokodyle i aligatory pomimo przynależności do tej samej rodziny cechują się różnymi zachowaniami. Krokodyle są zwykle znacznie bardziej agresywne niż aligatory.