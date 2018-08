Tragedia w egipskim kurorcie. Rekin rozszarpał turystę

42-latek z Czech nurkował przy plaży w egipskim Marsa Alam. Dzień później morze wyrzuciło na brzeg fragmenty jego ciała.

Policja nie ma wątpliwości - turystę zabił rekin. Mężczyzna był w Egipcie na wakacjach z rodziną. Ta wróciła już do domu, gdzie otrzymała pomoc psychologa.

Plaża w Marsa Alam zostanie na razie zamknięta. Władze otworzą ją dopiero po zakończeniu śledztwa w tej sprawie. Do tragedii doszło w piątek. W sobotę znaleziono fragmenty ciała , a kilka godzin później zwłoki Czecha.

W tej chwili prowadzone są rozmowy z ubezpieczycielem, by jak najszybciej sprowadzić ciało mężczyzny do kraju - skomentował rzecznik czeskiego biura podróży Exim Tours.

W sprawie zatrzymano załogę statku przewożącego bydło. Podobno wyrzucono z niego kawałki martwych zwierząt, by zwabić rekiny bliżej brzegu, co jest zabronione. Zrobiono tak, by ułatwić sobie polowanie.