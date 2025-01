Najtańszy kierunek na wakacje all‑inclusive w 2025 r. Nie ma sobie równych

Alanya jest najtańszym kierunkiem na wakacje all inclusive w 2025 r.

Brytyjska firma TravelSupermarket opublikowała ranking najtańszych kierunków na wakacje all inclusive. Na miejscu pierwszym znalazła się Alanya w Turcji.

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Alanya, malownicze miasto nadmorskie w Turcji, zdobyło tytuł najtańszego kierunku na wakacje all-inclusive w 2025 r.

Najtańsze kierunki wakacyjne w Europie

W rankingu najtańszych miejsc na wakacje znalazły się także Hammamet i Sousse w Tunezji, Marrakesz w Maroku oraz Burgas w Bułgarii, hiszpańska Costa Dorada i Majorka, a także tureckie Dalaman i Bodrum.

Alanya, położona w prowincji Antalya, oferuje turystom piękne plaże, krystalicznie czyste wody i bogatą historię. Jedną z głównych atrakcji jest Plaża Kleopatry, która przyciąga turystów złotym piaskiem i czystą wodą. W okolicy znajdują się także Góry Taurus, idealne do pieszych wędrówek i eksploracji wodospadów.

Kierunek nr 1 na urlop. "Pod każdym względem spełnia nasze oczekiwania"

Miłośnicy historii powinni odwiedzić Muzeum Archeologiczne, zamek oraz twierdzę Ehmedek. Warto także spróbować paralotniarstwa, raftingu czy wycieczek jeepem.

Na listę warto także wpisać lokalne specjały, takie jak zupa Yarpuzlu Akdari Chorbasy czy chleb sepit.

Popularność Turcji wśród Polaków

Turcja od lat przyciąga Polaków i to właśnie na wyjazdy all inclusive. Zróżnicowana oferta hotelowa, pewna pogoda i możliwość podróżowania bez paszportu to ewidentne plusy.

Turcja kusi turystów przez cały rok © Adobe Stock

- Turcja od kilku sezonów jest kierunkiem numer jeden na wakacje letnie w biurach podróży - mówi Marzena German z Wakacje.pl.

Dodaje, że turyści doceniają stosunek jakości do ceny oraz szeroką ofertę obejmującą hotele od bardzo luksusowych resortów przez komfortowe obiekty, aż po budżetowe obiekty zlokalizowane w centrach miast i kurortów. Polacy coraz chętniej stawiają na hotele z aquaparkami i całym wachlarzem atrakcji, a tych w Turcji nie brakuje.

- Kraj pokochaliśmy już dawno temu, a powodów tego jest co najmniej kilka. Poza świetnym stosunkiem ceny do jakości, Turcja słynie z dobrego all inclusive, z którego korzystają szczególnie chętnie rodziny podróżujące z dziećmi. Dzięki tej opcji można sporo zaoszczędzić, bo nie trzeba przejmować się dodatkowymi wydatkami na napoje czy przekąski w postaci lodów, słodyczy czy słonych łakoci - mówi Marzena German.

Ekspertka dodaje, że nie bez znaczenia jest także fakt, że do Turcji podróżuje się łatwo – to destynacja, do której dolecimy ze wszystkich regionów Polski. Popularność kraju sprawia, że biura podróży przygotowały bardzo szeroką ofertę wylotową, z niektórych lotnisk rejsy odbywają się nawet kilka razy dziennie.