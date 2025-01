Dramatyczna akcja ratunkowa w górach. Reanimacja trwała 40 minut

Jak relacjonują ratownicy GOPR, po dotarciu na miejsce zdarzenia zastali dwie osoby prowadzące resuscytację . Okazało się, że byli to student ratownictwa medycznego oraz anglojęzyczna ratowniczka medyczna , którzy przypadkowo znaleźli się w pobliżu.

– Ratownicy przejęli czynności, przeprowadzili defibrylację oraz kontynuowali RKO u mężczyzny. W międzyczasie poproszono centralę o zadysponowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego . Na dolną stację kolei gondolowej dotarł również zespół ZRM Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, który został przetransportowany przez ratownika GOPR skuterem na miejsce zdarzenia, co pomogło wdrożyć zaawansowane medyczne czynności ratunkowe – przekazali ratownicy.

– U mężczyzny po ok. 40-minutowej resuscytacji i skutecznej defibrylacji udało się uzyskać powrót spontanicznego krążenia i z zachowanym własnym oddechem został przekazany załodze śmigłowca LPR. Na pokładzie śmigłowca trafił do American Heart of Poland w Bielsku-Białej – dodali GOPR-owcy.