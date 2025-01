Zmiany we Włoszech. Restauratorzy odwożą swoich klientów

W odpowiedzi na nowe, surowe przepisy kodeksu drogowego we Włoszech, coraz więcej restauracji proponuje klientom bezpłatny dowóz do domu po kolacji. Restauratorzy obawiają się utraty gości, którzy zaniepokojeni wysokimi karami za jazdę po alkoholu rezygnują z odwiedzin w lokalach.

Nowelizacja włoskiego kodeksu drogowego, wprowadzona w połowie grudnia 2024 r., przewiduje drastyczne podwyższenie kar finansowych, groźbę aresztu oraz odebranie prawa jazdy dla kierowców prowadzących samochód pod wpływem alkoholu. Temat ten stał się jednym z najczęściej dyskutowanych w kraju, a jego efekty szybko odczuła branża gastronomiczna.

Nietypowe rozwiązanie włoskich restauratorów

Właściciele restauracji zauważyli spadek liczby klientów oraz zmniejszenie zamówień na wina i inne alkohole. - Na sylwestra mieliśmy 28 odwołanych rezerwacji, likierów już nikt nie zamawia, a konsumpcja wina jest ograniczona do jednego kieliszka na osobę - przyznał w rozmowie z lokalnymi mediami Michele Lo Iacono, właściciel restauracji w Terni w Umbrii.

Niektórzy restauratorzy wprowadzili więc usługę bezpłatnego transportu dla swoich gości. Michele Lo Iacono uruchomił w weekendy ofertę "Bezpieczna kolacja", wykorzystując dwa firmowe samochody do przewozu klientów do i z restauracji. "Ale my chcemy pracować dalej" - dodał przedsiębiorca, zapowiadając w razie potrzeby wynajęcie minibusa.

Chcą przyciągnąć klientów i zwiększyć bezpieczeństwo na ulicach

Nowe przepisy przewidują, że przy stężeniu alkoholu we krwi od 0,5 do 0,8 promila kierowcy grozi mandat w wysokości 2170 euro (ok. 9,2 tys. zł) oraz odebranie prawa jazdy na okres od trzech do sześciu miesięcy.

W przypadku wartości od 0,8 do 1,5 promila kara wzrasta do 3,2 tys. euro (13,6 tys. zł) możliwy jest areszt do pół roku oraz utrata prawa jazdy na okres od sześciu miesięcy do roku.

Powyżej 1,5 promila kierowca może otrzymać grzywnę do 6 tys. euro (ok. 25,5 tys. zł), areszt od sześciu miesięcy do roku i stracić prawo jazdy na okres od roku do dwóch lat.