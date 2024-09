Tragiczne wieści z azjatyckiego kraju. Bilans ofiar rośnie

"Trwają intensywne działania ratunkowe" - poinformowała w poniedziałek rano (30 września br.) nepalska policja. Do prac przy użyciu śmigłowców, łodzi i pontonów skierowano ponad 3 tys. osób. Funkcjonariusze podkreślają, że najgorsza sytuacja panuje w stolicy. Co najmniej trzy autobusy, które były w drodze do Katmandu i utknęły w korku, zostały zasypane przez osuwające się masy ziemi.