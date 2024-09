Wszystkie ręce na pokład. Stewardesa apeluje o pomoc dla powodzian

Olga Kuczyńska, prowadząca profile w mediach społecznościowych pod nazwą "życie stewardesy", to Polka, o której nieraz już było głośno. Dzięki swojej pracy zwiedza cały świat. Czasem na zobaczenie miejsca, w którym wylądowała, ma zaledwie dobę, ale zdarzają się przerwy kilkudniowe. Przyznaje, że najbardziej lubi kierunki egzotyczne, a najważniejsi w trakcie zwiedzania są dla niej ludzie.

Podróż, którą odbyła kilka lat temu do Indii, zmieniła jej życie. W slumsach w Mumbaju poznała Pooję, Hinduskę cierpiącą na zespół Waardenburga, która jest głuchoniema. Polka zaprzyjaźniła się z nią i zorganizowała dla niej zbiórki pieniędzy. Teraz kobieta przypomniała na swoim profilu na Facebooku o innej zbiórce.

Stewardesa w swoim ostatnim poście na Facebooku poinformowała, że póki co nie może przekazać zebranych pieniędzy Pooji. Zaproponowała więc, że chciałabym je przekazać osobom, poszkodowanym przez powódź. Jedni internauci zareagowali optymistycznie, inni mniej. Kobieta udostępniła więc link do oficjalnej zbiórki, zachęcając do pomocy.