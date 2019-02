Trójkąt śmierci. Ponad 60 katastrof i brak logicznego wytłumaczenia

We Francji jest miejsce, które przeraża i fascynuje. W południowej części Masywu Centralnego odnotowano ponad 60 katastrof lotniczych, dlatego nazywane bywa Francuskim Trójkątem Bermudzkim. Nieszczęśliwym wypadkom, jak donosili świadkowie, towarzyszą świetliste kręgi czy niezidentyfikowane pojazdy.

To cmentarzysko samolotów bywa również nazywane Trójkątem Śmierci, Trójkątem Sewennów czy Przeklętym Trójkątem. Niektórzy używają określenia Prostokąt Śmierci. Jednak przyjęło się nazywać ten teren Trójkątem de la Burle.

‒ Nazwą la Burle określać się zwykło wiatr wiejący w tamtej okolicy. Delikatny, niegroźny wiatr nosi nazwę Białego Burle, a gwałtowny, wiejący z olbrzymią siłą to Czarny Burle ‒ opowiada Ewa Kubasiewicz-Houée, która we Francji mieszka od 31 lat i napisała książkę "Miejsca święte, miejsca przeklęte. Tajemnice południowej Francji". ‒ Ten Noir Burle bywa niebezpieczny, ale nie na tyle, żeby aż tyle samolotów mogło się rozbić w tamtym terenie. Bardzo wiele z tych wypadków miało miejsce przy dobrej pogodzie. Samolot nagle zaczął wydawać dziwne dźwięki i runął w dół. Nikt nie zdążył wyskoczyć.

To przeklęte miejsce jest umiejscowione w górach Sewenny pomiędzy szczytami Mézenc Puy en Velay i Masywem Pilat na terenie Oksytanii we Francji. Nie latają tu samoloty pasażerskie, ale maszyny wojskowe i małe samoloty sportowo-turystyczne już niestety tak. Wokół tych zdarzeń krążą różne opowieści, ale autorka książki zapewnia, że nie są to podania, a żywe świadectwa ponadnaturalnych zdarzeń.

Pilot nagle traci panowanie nad maszyną

– Lista wypadków jest bardzo długa, trudno je wszystkie wymieniać, ale łączą je podobne okoliczności. Świadkowie, którzy przeżyli katastrofy, wspominają nagłe zmiany temperatur. Opowiadali, że najpierw zrobiło się bardzo gorąco, potem bardzo zimno. Pilot tracił panowanie nad samolotem i pikował w dół. Jak choćby brytyjski samolot przelatujący nad Pot-au-Noir, który zerwał dachy kilku domów i wylądował na głównej ulicy miasta, powodując wielki pożar – opowiada autorka książki.

Piloci zdążyli się katapultować. Gdy ich odnaleziono, zgodnie stwierdzili, że samolot nagle zaczął wydawać dziwne dźwięki i zaczął szybko spadać. Mieszkańcy zauważyli, że tym dziwnym zdarzeniom towarzyszyły nietypowe zjawiska, takie jak obecność świetlistych kul, ale nikt nie dawał im wiary.

Do czasu gdy, 31 grudnia 1964 r. o godz. 9 rano dwa wojskowe samoloty zderzyły się w powietrzu i spadły, rozbijając się w tym górzystym terenie. Piloci nie przeżyli, a komisja badająca wypadek mimo skrupulatnej analizy nie potrafiła znaleźć logicznego wytłumaczenia. „Tubylcy” nie odpuszczali i składali zeznania na policji, twierdząc z powagą, że wokół lecących samolotów widzieli sześć różowawych świetlistych kul. Świadkowie nie znali się, nie mogli się ze sobą kontaktować, więc zbieżność składanych zeznań mocno zastanowiła mundurowych. Od tego momentu datuje się sława tajemniczego Trójkąta de la Burle.

Pytań coraz więcej

Zaczęto szeptać, że to UFO. Sprawą zainteresowali się dziennikarze. A pytań zaczęło powstawać znacznie więcej. Niestety nie malała liczba katastrof. Jedna z najbardziej dotkliwych i zagadkowych jednocześnie zdarzyła się 21 stycznia 1971 r. Maszyna wojskowa ze znamienitymi wojskowymi na pokładzie (we Francji ogłoszono potem żałobę narodową) nagła runęła w dół, rozbiła się na miejscu. Zginęło 21 osób, w tym 7 osobistości.

W oficjalnym komunikacie napisano, że przyczyną wypadku był wiejący Burle Noir, ale wielu świadków twierdziło, że samolot otoczony był przez świetliste, niebieskawe i różowawe okulary. Z tym wydarzeniem związana jest jeszcze jedna dziwna historia. Na liście pasażerów i członków załogi figuruje 21 osób, a ratownicy ponoć odnaleźli dwadzieścia dwa ciała. Sugerowano, że w samolocie mógł być ukryty terrorysta. Dziś w pobliżu miejsca wypadku stoi pamiątkowy obelisk. W 2010 roku zdarzył się kolejny dziwny wypadek w samolocie lecącym z Perpignan do Paryża. Piloci zeznali, że gdy przelatywali nad Masywem Centralnym, nagle w kabinie pilotów poczuli zapach siarki, i to na tyle intensywny, że jeden z nich stracił przytomność. Po wylądowaniu na paryskim lotnisku odbyła się inspekcja maszyny, ale niczego szczególnego nie stwierdzono.

Dziwne światła

Ale mieszkańcy widzieli. Ro później latem w mieście Saint-Just-Malmont ktoś widział okrągłą świecącą przez kilka minut kulę. Młoda dziewczyna zgłosiła policji obecność na niebie świecącego obiektu w kolorze bladoniebieskim. Obiekt w kształcie cygara zauważyła ekipa rugby nad stadionem w Vichy. A we wrześniu tego samego roku UFO widziano aż 6 razy. Świadkowie tych wydarzeń udzielali wywiadów lokalnym gazetom i głęboko wierzyli, że to to były pojazdy z innej galaktyki. I wcale mimo rozgłosu doniesienia te nie słabły, wręcz przeciwnie w październiku 1954 r. odnotowano obecność aż dwunastu niezidentyfikowanych obiektów. I tak niemal rok po roku.

– To nie są zmyślone wydarzenia, tylko prawdziwe historie. Fakty. Tych relacji i świadków jest naprawdę dużo. Można je znaleźć w prasie i archiwach, kiedy świadkowie zeznawali, że często przed katastrofą samoloty znajdowały się w otoczeniu jakichś dziwnych świateł czy niezidentyfikowanych pojazdów – zapewnia Houee.

Naukowcy badają sprawę

Czy za tymi wszystkimi katastrofami stoi UFO? Wielu ludzi zaprzątało sobie głowę. Autorka w swojej książce przytacza również naukowe próby rozwiązania tej zagadki. Naukowiec z NASA – Friedmann Freund był przekonany, że lot samolotów zaburza aktywność sejsmiczna. Jego zdaniem takie światło w formie świetlistej chmury, która potem przekształciła się w tornado widziano przed trzęsieniem ziemi w Kobe, w Japonii. Inni naukowcy snują hipotezy, że efekt migoczących świateł mogą wywoływać spadające meteoryty lub świecące szczątki sztucznych satelitów spadających na Ziemię. To ostatnie wytłumaczenie proponuje np. astrofizyk kanadyjski Hubert Reeves oraz naukowcy belgijskiego stowarzyszenia SOBEPS badającego tego typu zjawiska. Prof. Erling Strand, twórca programu badawczego Hessdalen, twierdził, że to, co my rejestrujemy jako dziwne światła, to obiekty latające, przesuwające się z prędkością nawet do 3 tys. kilometrów na godzinę...

Wiele osób katastrofy dziejące się we Francji przypisuje jednak przybyszom z obcych planet. I choć brzmi to nielogicznie, to jednak te wypadki w tym rejonie wciąż się zdarzają.

– Niektórzy mówią, że Sewenny od zawsze uważane były za ziemię magiczną, za miejsce licznych mitów i legend. Nawet jeżeli by dać wiarę takim stwierdzeniom, to mimo wszystko z całą mocą trzeba podkreślić, że katastrofy przytoczone w mojej książce wydarzyły się naprawdę! Może więc byłoby roztropnie nie latać w tamte okolice? – zastanawia się Ewa Kubasiewicz-Houee.

