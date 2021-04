Trójmiasto. Tłumy nad morzem korzystały z pięknej pogody

Tłumy w Gdańsku

Mieszkańcy Trójmiasta postanowili skorzystać z pięknej niedzielnej aury. Kilkanaście st. C i słońce sprawiły, że na nadmorskie deptaki wyszły tłumy. Nie ma się co dziwić, bo następne dni zapowiadają się deszczowo i pochmurnie, a najwyższa temperatura, jaka ma pojawić się w Trójmieście w tym tygodniu, to póki co zapowiadane 8 st. C.