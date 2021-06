Troki. Magiczne miejsce na Litwie oddalone 2 godz. jazdy od Polski

Troki – litewska siedziba Karaimów

Troki to miejscowość o bogatej historii, w której fakty mieszają się z legendami. Jednym z najbardziej przełomowych momentów było sprowadzenie, przez księcia Witolda, Karaimów spokrewnionych z ludami tureckimi. W XIV w. książę postanowił sprowadzić ich z Krymu na litewskie ziemie, ponieważ słynęli z uczciwości i nadawali się na wcielenie do straży przybocznej oraz znali się na leczeniu, rzemiośle i uprawie roli, co miało pomóc w rozwoju regionu. Karaimi otrzymali ziemie niedaleko zamku oraz zgodę na możliwość zachowania swoich tradycji i religii. Do dziś można znaleźć ślady ich obecności. Karaimi stanowią mniejszość etniczną m.in. na Litwie i w Polsce.