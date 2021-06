Wakacje 2021. Nieodkryte raje w Czechach. Boskie widoki i brak tłumów

Kontynuujemy wycieczkę przez szczyt Koníček i dawną osadę Hraničky, aż na Smrk. Stąd warto zejść do samoobsługowego baru leśnego, w którym możemy odpocząć i zakupić drobne smakołyki i napoje. Od Smrku kontynuujemy wędrówkę przez szczyt Brousek, z widokiem na Śnieżnik Kłodzki, do schroniska Paprsek, następnie na Rudawiec, skąd wiedzie szlak wzdłuż polsko-czeskiej granicy, aż do Przełęczy Płoszczyna (cz. Kladské sedlo).