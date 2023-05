Trudna sytuacja parków narodowych w Polsce. Ostatni powstał ponad 20 lat temu

Dlaczego nie powstają nowe parki narodowe?

- Parków narodowych powinniśmy mieć przynajmniej dwa razy tyle, co obecnie. Uchroni nas to przed ponurym końcem. Nie chroniąc przyrody, piłujemy gałąź, na której sami siedzimy - mówi w podcaście Pauliny Górskiej. Problem jest jednak bardzo złożony i dotyczy zarówno społeczności lokalnej, jak i branży turystycznej. - To jest mozaika interesów, gdzie każdy ciągnie w swoją stronę i ochrona przyrody jest na bardzo trudnej, żeby nie powiedzieć straconej, pozycji - dodaje ekspertka.