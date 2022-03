Podwyżka cen biletów do TPN. Ile trzeba zapłacić za wstęp?

Zwolnieni z opłat za wstęp na teren TPN są m.in. mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym, dzieci w wieku do 7 lat, posiadacze Karty Dużej Rodziny czy osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego (do Kaplicy na Wiktorówkach szlakiem z Zazadniej, do Kaplicy Sióstr Albertynek i Kaplicy Braci Albertynów na Kalatówkach).