Trzy greckie wyspy, które musisz zwiedzić. Zakynthos, Kreta i Rodos

Wybierając się na wakacje do Grecji, podróżni decydują się przeważnie na jeden z wielu wyspiarskich kurortów. Każda z wysepek tworzy swój mały świat z własnymi tradycjami, kulturą i kuchnią. Jeżeli ktoś przedkłada piaszczyste plaże i urokliwe białe domki rodem z Santorini nad cuda Akropolu i zabytki starożytnych kontynentalnych miast, oto trzy wyspy, które warto odwiedzić.

Przed wybraniem się w podróż i zaplanowaniem wakacji należy się zastanowić czy warunki panujące na wyspach będą bardziej odpowiednie niż kontynent. Zarówno strefy przybrzeżne, jak i całe wyspy nawet latem cechuje duża wilgotność powietrza. Wiejące od półn;;ocy łagodne, suche wiatry sprawiają, że Grecja to idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych takich jak windsurfing oraz żeglarstwo. Wyspy, zwłaszcza te leżące na południu, cechują się o wiele wyższymi temperaturami, niż wybrzeże Attyki lub Chalkidiki.

Kreteński klimat

Co ciekawe, jedna wyspa może podlegać dwóm strefom klimatycznym. Tak jest w przypadku Krety. Piąta pod względem wielkości na Morzu Śródziemnym cechuje się odmiennym klimatem na obu jej brzegach. Masyw górski dzieli wyspę na pół sprawiając, że na przykład pogoda w Heraklionie może znacząco różnić się od tego, co znajdziemy w Jerapetrze. Północ pozostaje pod wpływem klimatu europejskiego, cechuje się więc wilgotnym powietrzem i nieco niższymi temperaturami. Południe - bardziej zbliżone do Afryki - to natomiast częste upały i o wiele rzadsze deszcze. Największe miasta północy przyciągają do siebie rzesze turystów chcących zobaczyć słynne kreteńskie zabytki, między innymi Pałac w Knossos zwany również labiryntem. Południe kusi natomiast bliskością wyspy Elafonisi, którego plaża z charakterystycznym różowym piaskiem uznawana jest za najpiękniejszą w Europie. Miejsce to zostało wpisane na listę Natura 2000 jako jedno najcenniejszych przyrodniczo miejsc na świecie.