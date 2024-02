Trzy kierunki stają się hitami. Przewoźnicy zwiększają liczbę lotów

Dubaj i Amsterdam na wyciągnięcie ręki

Nie tylko turecki przewoźnik dostarczył turystom dobre wiadomości. Linia lotnicza Flydubai poinformowała, że od 1 lipca do 31 sierpnia br. będzie wykonywać 21 rejsów tygodniowo z Krakowa, a to aż trzy połączenia dziennie. Natomiast od 7 października br. zwiększy liczbę lotów na trasie z Warszawy do Dubaju z 7 do 14 tygodniowo.